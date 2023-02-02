فيديو.. أوكرانيا تسخر من قائد دبابة روسية يكتسح 5 جنود بالخطأ

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطع فيديو على “تويتر”، يوثق لحظة قيام قائد دبابة روسية باكتساح 5 جنود من رفاقه بواسطة مدفع الدبابة.

ويوثق مقطع الفيديو لحظة تحرك الدبابة بسرعة أمام مدرعة أخرى يبدو أنها مشتعلة، ثم يتوجه قائد الدبابة إلى الأمام ليواجه دبابة أخرى تصطف على جانبيها مجموعة من الجنود، وأثناء سيره اكتسح المدفع 5 جنود بطريق الخطأ والذين كانوا يجلسون في مرمى الدبابة الأخرى.

وسقط الجنود على الأرض، ويبدو أن أحدهم كان يواجه صعوبة في الوقوف على قدميه، إلا أن الآخرين لم يصابوا بأذى وفروا من مكان الحادث.

وسخرت وزارة الدفاع الأوكرانية من الجيش الروسي، حيث نشرت المقطع مع تعليق: “إن أكبر تهديد للمشاة الروسية المحتشدة هو جنود الدبابات الروسية نفسها”.

وأضافت وزارة الدفاع الأوكرانية على مقطع الفيديو موسيقى تشغيل الألعاب لإضفاء مزيد من السخرية على المجهود الحربي الروسي، وشاهد المقطع الذي تبلغ مدته 52 ثانية أكثر من مليون ونصف المليون شخص حتى الآن.

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية الشهر الماضي أيضًا مقطع فيديو لدبابة روسية وهي تهبط رأسًا على عقب بعد سقوطها من قطار، مع تعليق: “ليس لأننا نشكو، لكن في المستقبل نطلب من الروس أن يكونوا أكثر حرصًا عند تحميل المعدات العسكرية”.