محدث.. مقتل إسرائيليين إثنين وإصابة آخرين بإطلاق نار وسط تل أبيب

قتل إسرائيليان اثنان وأصيب 4 على الأقل في إطلاق نار في شارع ديزنغوف في مدينة تل أبيب، (وسط)، مساء الخميس.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيليين إنه تم التأكد من مقتل 2 من الجرحى في الحادث الذي وقع في مقهى في أهم شارع بمدينة تل أبيب.

وقالت نجمة داود الحمراء في بيان إن الجرحى الذين يتلقون العلاج في المستشفى هم وواحد في حالة خطيرة و3 في حالة متوسطة.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية الى انه تقوم بعملية بحث واسعة عن مطلق النار دون استبعاد أن يكون هناك أكثر من منفذ للعملية.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أعلنت مساء يوم الخميس، إصابة عدد من المستوطنين، خلال عملية إطلاق نار في شارع “ديزنكوف” وسط “تل أبيب”.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون عددا كبيرا من رجال الشرطة ورجال خدمات الطواريء في موقع الهجوم بوسط المدينة.

ووصفت الشرطة الإسرائيلية العملية بأنها “إرهابية”، وقالت، في بيان، إن أحد المهاجمين لاذ بالفرار، داعية السكان في محيط شارع ديزنكوف إلى التزام منازلهم والابتعاد عن موقع الهجوم.

وقال المتحدث باسم الشرطة إيلي ليفي لقناة تلفزيون 12 الإسرائيلية “أطلق إرهابي الرصاص من مدى قصير وفر هاربا. أصيب عدة أشخاص”.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها تلقت تقارير عن إطلاق نار في عدة أماكن مختلفة وإنها تعالج عددا من الأشخاص.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا بينهم ثلاثة في حالة حرجة.

وفي وقت سابق، نقلت القناة الإسرائيلية الرسمية عن شهود قولهم إنهم سمعوا دوي انفجار كبير في موقع إطلاق النار في شارع ديزنكوف.

وأفادت القناة الـ7 العبرية، بإصابة عدد من الإصابات في إطلاق نار وسط “تل أبيب، منها ٣ إصابات خطيرة على الأقل.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أنّه “حتى الآن لم يتضح عدد من نفذوا عملية إطلاق النار، ولكن قوات الشرطة الإسرائيلية أطلقت وابلاً من النيران صوب مبنى في شارع ديزنكوف”.