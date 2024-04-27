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فيديو.. إصابة خطيرة تلحق والد وزير التربية الإسرائيلي في حادث سيارة

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2024 11:54 مساءً
سيارة وزير التربية الإسرائيلي حاييم بيطون بعد الحادث

سيارة وزير التربية الإسرائيلي حاييم بيطون بعد الحادث

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أصيب والد وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، حاييم بيتون، مساء السبت 27 نيسان/أبريل 2024، بجروح خطيرة جراء حادث سيارة وقع لسيارة ابنه التي كان يقودها.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الحادث وقع في مدينة القدس مع حافلة حيث تعرض شخصان آخران للإصابة بجروح.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع عند تقاطع شارعي ميرسكي ورانتي في حي راموت، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث.

ووقع الحادث بعد يوم من إصابة وزير آخر في الحكومة، إيتمار بن غافير وزير الأمن القومي، بجروح طفيفة عندما انقلبت سيارته في الرملة، بعد أن تجاوز سائقه الإشارة الحمراء واصطدم بسيارة أخرى

    المصدر :
  • وكالات

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