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فيديو.. إصابة شرطي إسرائيلي بعملية طعن في القدس القديمة

منذ 16 دقيقة
شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس القديمة

شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس القديمة

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أصيب شرطي إسرائيلي بعملية طعن اليوم الثلاثاء 30 نيسان /أبري الجاري، في القدس القديمة، واستشهاد المنفذ بعد إطلاق الرصاص عليه.

وعلى إثر عملية الطعن، أغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل الحرم القدسي في حارة السعدية بالبلدة القديمة.

ولا تزال تشهد أبواب البلدة القديمة استنفار لقوات الاحتلال في أزقة وحواري البلدة القديمة بالمدينة.

وتتصاعد وتيرة العمليات النوعية في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة قبل نحو ستة أشهر مع تكثيف المداهمات الإسرائيلية وزيادة هجمات الفلسطينيين في الشوارع.

ويأتي ذلك في وقت يصعد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال وقتل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على وقع حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

    المصدر :
  • وكالات

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