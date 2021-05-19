فيديو.. إصابة مباشرة لبناية سكنية في أسدود بصاروخ أطلق من غزة

أظهر مقطع فيديو لحظة انفجار صاروخ أطلق من قطاع غزة في شقة سكنية في مدينة أسدود.

وتظهر اللقطات إصابة مباشرة للمبنى. ويأتي هذا الاستهداف في إطار القصف الفلسطيني الواسع لمدن ومستوطنات غلاف قطاع غزة منذ صباح اليوم.

وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه تم إطلاق نحو 270 صاروخا من قطاع غزة على إسرائيل، منذ الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء.

وقال في بيان إن نحو 45 صاروخا سقطت داخل غزة “بينما تصل نسبة نجاح القبة الحديدية في اعتراض الصواريخ المعادية بنسبة 90 في المئة”.

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي تواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلا: “نتخذ الإجراءات الاحترازية لتجنب وقوع ضحايا مدنيين، ونمضي قدما في تنفيذ العملية العسكرية وهدفنا إضعاف قدرات حركتي حماس والجهاد”.