فيديو.. إصابة مستوطنة بعملية طعن في القدس واعتقال المنفذة

عناصر من الشرطة الإسرائيلية في القدس

أعلنت وسائل إعلام عبرية، عن إصابة مستوطنة إسرائيلية بجروح خطيرة في عملية طعن بالقدس المحتلة.

وأضافت المصادر، أن العملية وقعت في حي الشيخ جراح، وقد تم اعتقال منفذة العملية من المكان.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بأن فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا نفذت عملية طعن في حي الشيخ جراح بالقدس.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع الطرق المؤدية لحي الشيخ جراح بالقدس، بعد تنفيذ عملية الطعن.

وتعليقاً على العملية، اعتبر المحلل العسكري لموقع “والا” العبري، أن “إسرائيل أمام موجة من العمليات الفردية”.

وقالت المتحدثة باسم “نجمة داود الحمراء” إن الإصابة نقلت الى مستشفى هداسا ووصفتها بالحرجة”.