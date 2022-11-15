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فيديو: إصابة 3 إسرائيليين في عملية طعن في سلفيت

منذ 36 دقيقة
الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

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أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء ، نيران أسلحته الرشاشة تجاه فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن قرب مستوطنة “آرئيل” في مدينة سلفيت، فيما تم الإعلان عن إصابة 3 إسرائيليين بجروح.

وأعلنت منظمة “نجمة داوود الحمراء” الإسرائيلية، إصابة 3 إسرائيليين بجروح خطيرة بعد طعنهم في محطة وقود داخل مستوطنة أريئيل الصناعية”.

من جهتها أكدت منظمة “إنقاذ بلا حدود”، أن “من بين المصابين 1 حرجة جدا ” حالته ميؤوس منها”، وآخر حالته خطيرة جدا، وثالث حالته خطيرة”.

من جانبها نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مسؤول أمني قوله، إنه “على ما يبدو عملية الطعن نفذها اثنين من الفلسطينيين، أحدهما تم إطلاق النار عليه، والآخر انسحب”.

بدوره أكدت قناة “كان” العبرية، أن أحد المنفذين تم إطلاق النار عليه مباشرة، ومنفذ آخر سيطر على سيارة مستوطن وتسبب بوقوع حادث سير وتم إطلاق النار عليه.

 

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