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فيديو.. إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار بالأغوار

منذ ساعتين
إصابة سيارة في إطلاق نار في الأغوار

إصابة سيارة في إطلاق نار في الأغوار

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أصيب 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب بلدة العوجا في أريحا اليوم الخميس 28 آذار /مارس 2024.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عملية إطلاق النار في الأغوار أدت إلى إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة ومتوسطة وطفيفة

وبحسب مصادر عبرية فإن مقاومين أطلقوا النار تجاه حافلة ومركبتين قرب بلدة العوجا بأريحا.

واستنفرت قوات جيش الاحتلال كما شاركت طائرة مروحية في البحث عن منفذي عملية إطلاق النار قرب العوجا بالأغوار.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز وأغلقت طرق في محيط المنطقة ضمن عمليات تمشيط وملاحقة.

وتتصاعد وتيرة العمليات النوعية في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة قبل نحو ستة أشهر مع تكثيف المداهمات الإسرائيلية وزيادة هجمات الفلسطينيين في الشوارع.

    المصدر :
  • وكالات

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