فيديو.. إطلاق نار في محطة الوقود بمستوطنة "عيلي"

كشفت مصادر عبرية عن عملية إطلاق نار في محطة الوقود بمستوطنة “عيلي” جنوب نابلس مساء اليوم الخميس 29 شباط /فبراير الجاري أدى إلى مقتل مستوطنين إسرائيليين.

وبحسب ذات المصادر العبرية: فقد أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه منفذي عملية إطلاق النار في مستوطنة “عيلي” جنوب نابلس.

وتحدثت المصادر العبرية: عن إصابة مستوطنين بجروح خطيرة مؤكدةً أنهم في حالة حرجة، تبع ذلك حالة استنفار لقوات الاحتلال في محيط مستوطنة “عيلي” جنوب نابلس بعد عملية إطلاق النار.

وقبل قليل أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل إسرائيليين اثنين في إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي جنوب نابلس.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أنه تم تفعيل الإنذارات في مستوطنة عيلي بسبب تخوفات من تسلل شخص آخر، من منفذي العملية، بعد أن انسحب من المكان.

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وكانت أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن هجوماً بإطلاق النار أدى إلى إصابة ستة أشخاص على طريق سريع على مشارف القدس بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم يوم الخميس الفائت.

وذكرت خدمة الإسعاف أن بعض المصابين في حالة خطيرة.

وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) إنه تم “تحييد” منفذ إطلاق النار على ما يبدو.

وفي التفاصيل، قالت القناة 13 العبرية، في حينها إن أحد منفذي العملية تعمّد الاصطدام بأحد المركبات لافتعال حادث وتسبب بأزمة سير خانقة ومن ثم ترجّل المنفذون الثلاثة وفتحوا النار على المركبات بشكل مباشر بواسطة بندقيتين M16 ومسدس.

كما اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية “معاليه أدوميم” مخطط لها جيداً ولم نر مثلها منذ فترة طويلة من حيث الترجل من السيارة والبدء بإطلاق النار في زحمة السير.