فيديو.. إعصار ضخم يدمر مصنع فايزر للأدوية في ولاية نورث كارولاينا

تعرض مبنى شركة “فايزر” Pfizer (الأربعاء 19-7-2023) في مدينة روكي ماونت بولاية نورث كارولاينا لتدمير كبير جراء تعرضه لموجة إعصار شديد ضرب المدينة.

ووفقاً لأولى الإحصائيات فقد تم تدمير 50,000 من البالتات المحملة بـ “الأدوية” في المرفق بعد أن ضرب الإعصار المبنى، وأُصيب العديد من الأشخاص بجروح.

كان مصنع “فايزر” Pfizer واحدًا من أكبر المصانع الدوائية في العالم، حيث يمتد على مساحة 1.4 مليون قدم مربعة من المساحة التصنيعية على مساحة تبلغ 250 فدانًا.

وأظهرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الأضرار الهائلة التي لحقت بالمرفق، حيث أصيبت أجزاء كبيرة من المصانع بحالة دمار بسبب تأثير الإعصار.

