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فيديو.. إعصار ضخم يدمر مصنع فايزر للأدوية في ولاية نورث كارولاينا

منذ 35 دقيقة
شركة فايزر

شركة فايزر

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تعرض مبنى شركة “فايزر” Pfizer (الأربعاء 19-7-2023) في مدينة روكي ماونت بولاية نورث كارولاينا لتدمير كبير جراء تعرضه لموجة إعصار شديد ضرب المدينة.

ووفقاً لأولى الإحصائيات فقد تم تدمير 50,000 من البالتات المحملة بـ “الأدوية” في المرفق بعد أن ضرب الإعصار المبنى، وأُصيب العديد من الأشخاص بجروح.

كان مصنع “فايزر” Pfizer واحدًا من أكبر المصانع الدوائية في العالم، حيث يمتد على مساحة 1.4 مليون قدم مربعة من المساحة التصنيعية على مساحة تبلغ 250 فدانًا.

وأظهرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الأضرار الهائلة التي لحقت بالمرفق، حيث أصيبت أجزاء كبيرة من المصانع بحالة دمار بسبب تأثير الإعصار.

 

يشار إلى أن شركة فايزر كانت قد واجهت انتقادات هائلة بسبب ممارساتها التسويقية خلال جائحة كوفيد-19. في حين يعتبر السلطات الصحية اللقاح “آمنًا وفعالًا”.

في عام 2009، توصلت فايزر إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية بقيمة 2.3 مليار دولار، وهو أكبر تسوية في مجال الرعاية الصحية على الإطلاق.

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