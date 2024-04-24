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فيديو.. استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال بتهمة محاولة طعن جندي إسرائيلي

منذ 7 دقائق
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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استشهدت فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، 24 نيسان/أبريل الجاري، بعد اتهامها بمحاولة طعن جندي إسرائيلي في الخليل بالضفة الغربية.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي استشهاد امرأة فلسطينية برصاص جيش الاحتلال إثر محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب كريات أربعة في الخليل.

 

وتتصاعد وتيرة العمليات النوعية في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة قبل نحو ستة أشهر مع تكثيف المداهمات الإسرائيلية وزيادة هجمات الفلسطينيين في الشوارع.

ويأتي ذلك في وقت يصعد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال وقتل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على وقع حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

    المصدر :
  • وكالات

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