فيديو.. استشهاد فلسطيني بعد اشتباك مسلح قرب مستوطنة إسرائيلية

فلسطيني في الضفة يشتبك مع الاحتلال الإسرائيلي

استشهد فلسطيني اليوم السبت، بعدما فتح النار صوب مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مسلحا فلسطينيا فتح النار باتجاه مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة اليوم السبت قبل أن يقتله جنود هناك بالرصاص.

وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) أن الرجل فتح النار من مقبرة فلسطينية في الخليل على المستوطنة اليهودية المجاورة. وبثت لقطات أظهرت رجلا يقف بين القبور ويطلق النار من سلاح آلي.

ولم يصدر تعليق بعد من المسؤولين الفلسطينيين.

وتتصاعد وتيرة العمليات النوعية في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة قبل نحو ستة أشهر مع تكثيف المداهمات الإسرائيلية وزيادة هجمات الفلسطينيين في الشوارع.

ووفقاً لمصادر فلسطينية فإن مطلق النار “لم يتمالك نفسه وهو يرى أطفال غزة يموتون جوعاً وقصفاً”، وأضاف المصدر أن منفذ إطلاق النار في الخليل هو الحافظ لكتاب الله “محمود نوفل” إمام مسجد القاسم.