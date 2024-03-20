فيديو.. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بجنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين وأصابت آخر اليوم الأربعاء في قصف جوي لمدينة جنين بالضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن العملية استهدفت مسلحين فلسطينيين.

وأضاف أن طائرة استهدفت أربعة مقاتلين فلسطينيين في سيارة في منطقة جنين، من بينهم عضوان بارزان في حركة الجهاد الإسلامي قادا هجمات على إسرائيليين.

وقال محمود غريب، أحد سكان مخيم جنين للاجئين، إنه شهد الحادث من خلال كاميرا مراقبة، وإن الغارة أصابت السيارة نحو الساعة 0537 مساء بالتوقيت المحلي حين كانت حركة السير مزدحمة قبل الإفطار.

وقال “اللي شفته سيارة جاية من الجهة الغربية وكان في سيارة مقابلة لها وما شفنا على الكاميرا إلا وصاروخين في السيارة، نص الجثة طارت برا السيارة على الشارع وتبين انه كان فيها أربع شباب… منظر فظيع جدا اللي شفته أنا، حتى كانت فيه سيارة مقابلة الله سترها، كان فيها واحد وهو مرته موجودين فيها”.

ومع حلول الظلام، وصل أفراد من فرق الإطفاء إلى الموقع وتفقد أشخاص السيارة التي التهمتها النيران تماما حتى الإطارات فيما يبدو.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر تشرين الأول، كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في الضفة الغربية حيث كان العنف يتصاعد بالفعل منذ أكثر من عام. وجاء في بيانات للأمم المتحدة أن 358 فلسطينيا على الأقل، ربعهم من الأطفال، قتلتهم هناك القوات الإسرائيلية أو قتلهم مستوطنون منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية من بين الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.