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فيديو.. استهداف حافلة مستوطنين شرق قلقيلية بالضفة وانسحاب المنفذ بسلام

منذ ساعتين
آخر تحديث: 7 - أبريل - 2024 10:53 صباحًا
حافلة المستوطنين التي تعرضت لعملية إطلاق نار قرب النبي الياس شرق قلقيلية

حافلة المستوطنين التي تعرضت لعملية إطلاق نار قرب النبي الياس شرق قلقيلية

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أصيب مستوطنان في إحصائية أولية على خلفية عملية إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني قبل قليل اليوم الأحد، 7 نيسان/أبريل الجاري، شرق قلقيلية.

وكشفت مصادر عبرية عن إصابتان في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين قرب بلدة عزون شرق قلقيلية، إحداها خطيرة.

حافلة المستوطنين التي استهدفتها عملية إطلاق النار شرق قلقيلية

حافلة المستوطنين التي استهدفتها عملية إطلاق النار شرق قلقيلية قبل قليل

وبحسب الإعلام الإسرائيلي فإن منفذ عملية إطلاق النار شرق قلقيلية انسحب من المنطقة بسلام.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة بحسب الناطق العسكري الإسرائيلي.

وتتصاعد وتيرة العمليات النوعية في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة قبل نحو ستة أشهر مع تكثيف المداهمات الإسرائيلية وزيادة هجمات الفلسطينيين في الشوارع.

ويأتي ذلك في وقت يصعد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال وقتل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على وقع حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

 

    المصدر :
  • وكالات

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