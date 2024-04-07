فيديو.. استهداف حافلة مستوطنين شرق قلقيلية بالضفة وانسحاب المنفذ بسلام

أصيب مستوطنان في إحصائية أولية على خلفية عملية إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني قبل قليل اليوم الأحد، 7 نيسان/أبريل الجاري، شرق قلقيلية.

وكشفت مصادر عبرية عن إصابتان في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين قرب بلدة عزون شرق قلقيلية، إحداها خطيرة.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي فإن منفذ عملية إطلاق النار شرق قلقيلية انسحب من المنطقة بسلام.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة بحسب الناطق العسكري الإسرائيلي.

وتتصاعد وتيرة العمليات النوعية في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة قبل نحو ستة أشهر مع تكثيف المداهمات الإسرائيلية وزيادة هجمات الفلسطينيين في الشوارع.

ويأتي ذلك في وقت يصعد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال وقتل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على وقع حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.