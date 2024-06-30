فيديو.. استهداف سفينة في البحر الأحمر بزورق "طوفان المدمر"

بث الحوثيون، اليوم الأحد، لقطات ومقطع فيديو لاستهداف سفينة في البحر الأحمر، الأسبوع الماضي، بزعم خرقها قرار حظر وصول السفن إلى الموانئ الإسرائيلية.

ونشر العميد يحيى سريع في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، تويتر سابقا، ما أعلن أنها “مشاهد استهداف الحوثيين لسفينة TRANSWORLD NAVIGATOR التابعة لإحدى الشركات المخالفة لقرار حظر دخول السفن إلى موانئ (فلسطين المحتلة) بزورق (طوفان المدمر)، بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2024 ميلادية، مع مناورة ومعلومات للزورق المسير طوفان المدمر الذي يكشف عنه لأول مرة”.

مشاهد استهداف القوات المسلحة اليمنية لسفينة TRANSWORLD NAVIGATOR التابعة لإحدى الشركات المخالفة لقرار حظر دخول السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة بزورق (طوفان المدمر) -بتاريخ 23 يونيو 2024م مع مناورة ومعلومات للزورق المسير طوفان المدمر الذي يكشف عنه لأول مرة

pic.twitter.com/9CUaJcmqff — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 30, 2024

وأزاح الحوثيون، الأحد، الستار عن زورق “طوفان المدمر”، وقالوا إنه “يتميز بقدرة تدميرية عالية وتكنولوجيا متقدمة”، حسبما أوردت وكالة “سبأ” اليمنية للأنباء التي يديرها الحوثيون.

وأوضحت الوكالة أن “هذا الكشف يُعد هو الرابع خلال شهر يونيو/حزيران الجاري لسلاح نوعي دخل معركة إسناد غزة، ابتدأ من صاروخ (فلسطين) الباليستي مرورا بزورق (طوفان 1) ثم صاروخ (حاطم 2) الباليستي الفرط صوتي”.

وذكرت وكالة “سبأ” أن “(طوفان المدمر) هو زورق هجومي مسيّر محلي الصنع، له قدرة تدميرية عالية ويحمل رأسا حربيا يزن 1000 – 1500 كيلوغرام، ومزود بتكنولوجيا متقدمة، بتحكم يدوي وتحكم عن بعد، وتبلغ سرعته 45 ميلا بحريا في الساعة ويعمل في جميع الظروف البحرية”.

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

وتعطل هجمات الحوثيين حركة الشحن العالمي عبر قناة السويس، مما أجبر شركات على تغيير المسارات إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية. وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.

تأتي هذه العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي في منطقة البحر الأحمر في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تعتقد واشنطن أن القوات الحوثية المتحالفة مع إيران تسعى إلى زعزعة الاستقرار وتهديد حركة الملاحة البحرية.

ويُعتبر البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك للسلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن نحو 30% من تجارة الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس.