فيديو.. استهداف مسيّرة لسيارة قرب حاجز الفرقة الرابعة في ريف دمشق

السيارة المستهدفة بغارة إسرائيلية في الصبورة على طريق دمشق قرب حاجز للفرقة الرابعة السورية

استهدفت مسيّرة سيارة قرب حاجز للفرقة الرابعة على طريق يابوس في ريف دمشق، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل شخص على الأقل.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، في معلومات أولية عن مقتل شخص على الأقل في استهداف وقصف من الجو لسيارة قرب الحدود اللبنانية السورية.

فيما لم يرد مزيد من التفاصيل عن هوية المسيرة أو المستهدفين.

جاء ذلك بعد شن إسرائيل ليل الاثنين-الثلاثاء غارة جوية استهدفت محيط مدينة بانياس في الشمال السوري.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن الغارة جاءت “من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس” واستهدفت “إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس” وأدت “إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات ضد ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تزايد نفوذ طهران منذ أن بدأت دعم الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت شرارتها في 2011.

وتصاعدت وتيرة الضربات الإسرائيلية على سوريا بعد اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر تشرين الأول الماضي. ولا تعلق إسرائيل عادة على التقارير ذات الصلة بشن هجمات في سوريا.