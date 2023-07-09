فيديو.. اعتقال فلسطينية بعد إصابتها برصاص الاحتلال في القدس

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، نيران أسلحتها تجاه فتاة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في مدينة القدس .

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن فلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن بالقرب من محطة القطار بحي الشيخ جراح في القدس، وأن القوات اطلقت النار بإتجاهها وأصابتها في القدم.

وأضافت أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات جراء العملية.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت سيدة فلسطينية (60 عاما)، بعد إطلاق النار عليها وإصابتها بجراح بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب حي الشيخ جراح.

وأوضحت مصادر مقدسية أن السيدة أصيبت بجروح متوسطة، إثر إطلاق النار على الأطراف السفلية من جسدها.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن الجنود أطلقوا النار تجاه فلسطينية قرب حي الشيخ جراح، بعد محاولتها تنفيذ عملية طعن داخل القطار الخفيف.