فيديو.. اغتيال مراسل عسكري روسي داخل مقهى في بطرسبرغ

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن خدمات الطوارئ قولها إن شخصا قُتل وأصيب خمسة عشر شخصاً آخرين في انفجار بمقهى في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (الأحد 2-4-2023).

وذكرت الطوارئ أن موقع الانفجار كان في مقهى “ستريت بار” الكائن في بناء رقم 25 بشارع أونيفيرستيتسكايا نابيريجنايا وسط المدينة.

وتوفي في هذا الانفجار المراسل العسكري الروسي فلادلين تاتارسكي، وأصيب معه 15 آخرون، وأدى الانفجار إلى انهيار زجاج واجهة المقهى البالغة 15 مترا مربعا، وبلغ وزن العبوة المتفجرة أكثر من 200 غرام من مادة “تي إن تي” شديدة الانفجار.

هذا وقد وصل المدعي العام في سان بطرسبورغ، فيكتور ملنيك، إلى مكان وقوع الانفجار.

يُشار إلى فلادلين تاتارسكي هو الاسم المستعار لمكسيم فومين. وقد اكتسب هذه التسمية “تاتارسكي” منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

هذا وكان فلادلين يقوم يوميا بتسجيل فيديوهات بعنوان “أمسيات فلادلين” يقدم من خلالها تحليلا لمسار العملية الخاصة ونصائح للمشاركين المعبئين في العملية.

وبالإضافة إلى ذلك، قدّم تقريرا من الكرملين، حيث كان حاضرا خلال خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة ضم أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى مكوّن روسيا الاتحادية.

وبحسب وكالة ريدوفكا الإخبارية، فإن المراسل كان يقيم حفلا في المقهى الذي هزّه الانفجار.

وقد تم تفجير عبوة ناسفة بالقرب من المنصة في المقهى، بحسب خدمات الطوارئ.

Bombing in St Petersburg. An event was held by the correspondent Vladlen Tatarsky. He presumably died, there are more victims.

One of the guests snuck a bomb in a figurine and handed it over to him.

-> To be clear this is a USIS style terror attack, as simple as that … not more. pic.twitter.com/PyHbhLC5SS

— Lord Bebo (@MyLordBebo) April 2, 2023