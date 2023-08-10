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فيديو.. اغتيال مرشح رئاسي بالإكوادور خلال مهرجان انتخابي

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 10 - أغسطس - 2023 9:34 صباحًا
علم الإكوادور

علم الإكوادور

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قتل المرشح الرئاسي الإكوادوري فيرناندو فيلافيسنسيو، قُتل خلال تجمع انتخابي في العاصمة الإكوادورية كيتو، وأصيب عدد آخر من الأشخاص بجروح، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، الخميس.

 

وأكد الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو على تويتر وفاة فيافيسينسيو، متعهدا بأن “هذه الجريمة لن تمر دون عقاب”.

كما نقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الداخلية خوان زاباتا أن فيافيسينسيو قتل بالرصاص بعد انتهاء المهرجان الانتخابي.

وكان المرشح الوسطي البالغ 59 عاما واحدا من ثمانية مرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في 20 آب/أغسطس.

وقال لاسو إنه استدعى كبار مسؤوليه الأمنيين لعقد اجتماع بشأن “هذا الحدث الذي صدم البلاد”.

وأضاف أن “الجريمة المنظمة ذهبت أبعد مما يجب”، متعهدا بتطبيق أقسى العقوبات بحق الفاعلين.

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