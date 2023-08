فيديو.. اغتيال مرشح رئاسي بالإكوادور خلال مهرجان انتخابي

قتل المرشح الرئاسي الإكوادوري فيرناندو فيلافيسنسيو، قُتل خلال تجمع انتخابي في العاصمة الإكوادورية كيتو، وأصيب عدد آخر من الأشخاص بجروح، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، الخميس.

وأكد الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو على تويتر وفاة فيافيسينسيو، متعهدا بأن “هذه الجريمة لن تمر دون عقاب”.

My thoughts and prayers are with Ecuador …. Fernando Villavicencio was assassinated today and the last hope to fight off the Socialst scum that Corra has brought on that country… Villavicencio had plans to take the same approach to crime as President Nayib Bukele of El… pic.twitter.com/ht7L6HJcSf

