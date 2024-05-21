فيديو اقتحام مخيم جنين.. مواجهات عنيفة وسقوط جرحى وشهداء

اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء منطقة الهدف في مخيم جنين بالضفة الغربية، وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية، أدى لسقوط جرحى وشهداء.

وبرر جيش الاحتلال عملية اقتحام المخيم بالقول “قواتنا بدأت عملية لمكافحة الإرهاب في جنين بالضفة الغربية”.

بدورها؛ أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين أن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال بعد اكتشاف قوة خاصة عند أطراف المخيم.

وفي حصيلة أولية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين وأصابت ثمانية اليوم الثلاثاء في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.