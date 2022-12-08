فيديو.. الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الصيني في قصر اليمامة

وسط مراسم استقبال رسمية، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الخميس، الرئيس الصيني شي جين بينغ في الديوان الملكي السعودي، الذي وصل إلى قصر اليمامة في الرياض لعقد قمة مع الملك سلمان.

شاهد الاستعدادات للاستقبال الرسمي للرئيس الصيني في الرياض بالخيول ورفع الأعلام السعودية والصينية pic.twitter.com/y69bDK2yeJ — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) December 8, 2022

وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني الذي وصل إلى العاصمة الرياض،الأربعاء، في زيارة رسمية إلى السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

سمو #ولي_العهد يستقبل في قصر اليمامة في الرياض فخامة رئيس جمهورية #الصين، وقد أجريت مراسم استقبال رسمية لفخامته.#الرئيس_الصيني_في_السعودية #واس pic.twitter.com/j8wZEJ7jXc — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 8, 2022

وتعقد خلال الزيارة، قمة سعودية – صينية برئاسة خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الصيني، بمشاركة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وتنعقد أيضا ثلاث قمم هي «السعودية – الصينية، والخليجية – الصينية، والعربية – الصينية»، بحضور أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية، ما يعكس أهمية انعقاد هذه القمم، وما تحظى به من اهتمام إقليمي ودولي.