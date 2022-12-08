الخميس 14 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 8 ديسمبر 2022 |
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فيديو.. الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الصيني في قصر اليمامة

منذ 3 دقائق

الأمير محمد بن سلمان والرئيس الصيني

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وسط مراسم استقبال رسمية، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الخميس، الرئيس الصيني شي جين بينغ في الديوان الملكي السعودي، الذي وصل إلى قصر اليمامة في الرياض لعقد قمة مع الملك سلمان.

وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني الذي وصل إلى العاصمة الرياض،الأربعاء، في زيارة رسمية إلى السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتعقد خلال الزيارة، قمة سعودية – صينية برئاسة خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الصيني، بمشاركة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وتنعقد أيضا ثلاث قمم هي «السعودية – الصينية، والخليجية – الصينية، والعربية – الصينية»، بحضور أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية، ما يعكس أهمية انعقاد هذه القمم، وما تحظى به من اهتمام إقليمي ودولي.

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