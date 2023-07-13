فيديو.. الإمارات تعلن عن جهود هائلة في مكافحة تغير المناخ وتتصدر دول العالم في خفض الانبعاثات

دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة في تحدٍ عجزت عنه الكثير من الدول المتقدمة، معلنة عن خطوات كبيرة وجهود استثنائية في سبيل مكافحة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية، رافعة سقف طموحها وأهدافها لأبعد الحدود، لتكون في صدارة الدول التي تقوم بإجراءات حقيقية مكثفة لوقف التدهور في المناخ، والعمل على مكافحة الاحتباس الحراري، الذي وصل ذروة تهدد مستقبل الكوكب بأسره، وحياة ملايين الكائنات على ظهره.

وضمن النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات الوطنية الإماراتية في مكافحة التغير المناخي، أعلنت الإمارات هدفاً وطنياً لخفض انبعاثات الكربون بنسبة لا تقل عن 40٪ بحلول عام 2030، متصدرة بذلك الجهود العالمية للحفاظ على البيئة، وينبني على هذا القرار إلزام جميع الأطراف الحكومية والخاصة في دولة الإمارات بأهداف واضحة تسرع وتيرة جهود وزارة التغير المناخي والبيئة التي تسعى لتحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2050، ما يعني أن الانبعاثات الكربونية من الإمارات ستكون في حدها الأدنى وفي حالة توازن كامل مع قدرة الغلاف الجوي على الامتصاص.

معالي وزيرة البيئة والتغير المناخي مريم بنت محمد المهيري، أكدت أن الإعلان الأخير يمثل نقلة نوعية في نهج الإمارات للتعامل مع التغيرات المناخية، ووفق هذا الإعلان الاستراتيجي سيتم خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة من مستوى 208 مليون طن إلى 182 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، ما يشكل انخفاضاً مطلقاً في انبعاثات الغازات الدفيئة.

وبحسب النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، فإن الإمارات تعمل أيضًا على إنشاء مركز وطني متخصص للبحث والتطوير في مجال الهيدروجين، الذي سيكون المصدر الرئيسي للطاقة النظيفة، في حين تعتزم الإمارات زيادة استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف خلال سبع سنوات فقط.

ولا تتوقف الجهود الإماراتية عند هذا الحد، فقد تم اتخاذ مجموعة واسعة من التدابير في كافة القطاعات بما في ذلك توليد الطاقة والمياه والنقل وتصريف النفايات والبناء والزراعة، بعدما عقدت الوزارة أكثر من 100 اجتماع ثنائي مع مؤسسات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل مخصصة وخلق أكثر من 110 فرصة أمام أصحاب المصلحة للمشاركة في العملية، وقد تم إشراك جميع الهيئات والجهات المعنية على المستوى الاتحادي والحكومي لكل إمارة، بما في ذلك البلديات المحلية للمدن.

وتأتي هذه الخطوات ضمن فلسفة الإمارات في بناء اقتصاد صديق للمناخ ومعزز للنمو، وهي الفلسفة التي انبرت تحت قيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي وجه بأهمية العمل المناخي كضرورة استراتيجية للبيئة والأجيال القادمة وفرصة عظيمة للنمو الاقتصادي المستدام وازدهار المجتمع.