فيديو.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الطواقم الصحفية في جنين

استهدفت قوات الاحتلال، الإثنين، الطواقم الصحفية خلال تغطيتها للعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

وأكدت مصادر محلية، على أن جيش الاحتلال أطلق النار على مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة، والمصور ربيع منير، ما تسبب باحتراق الكاميرا وجهاز البث.



ونوه شحادة، إلى أن قوات الاحتلال استهدفته مع المصور منير بشكل مباشر، بأكثر من ست رصاصات أصابت الكاميرا وجهاز البث وأعطبتهما.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها منذ الليلة الماضية، ما اسفر حتى الآن عن استشهاد 8 مواطنين، وإصابة العشرات آخرين، جروح سبعة منهم حرجة.

عش الدبابير

قال المتحدث العسكري إن هجوم اليوم الاثنين، الذي شاركت فيه قوة وصفت بأنها “بحجم لواء”، أو حوالي 1000 إلى 2000 جندي كان يهدف إلى المساعدة في “كسر مفهوم الملاذ الآمن في هذا المخيم، الذي أصبح عشا للدبابير”.

وقال بيان صادر عن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة في غزة “ندعو كل فصائل المقاومة في جنين ومخيمها للتكاتف وخوض المواجهة بشكل موحد” مضيفا أن “استمرار العدوان على جنين وسلوك الاحتلال هو ما سيحدد طبيعة رد المقاومة”.

وقال بيان من حركة الجهاد في غزة “المقاومة ستواجه العدو وستدافع عن الشعب الفلسطيني، وكل الخيارات مفتوحة لضرب العدو ردا على عدوانه في جنين”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن القوات “تراقب عن كثب سلوك أعدائنا”.

وتابع “المؤسسة الدفاعية جاهزة لجميع السيناريوهات”.