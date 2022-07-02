فيديو.. الجيش الإسرائيلي يعترض 3 مسيّرات لحزب الله قرب حقل "كاريش"

اعترضت طائرات وسفن حربية إسرائيلية، اليوم السبت، ثلاث مسيّرات يتبعن لـ”حزب الله”، كانت بطريقها إلى حقل “كاريش” الغني بالموارد الطبيعية (الغاز الطبيعي) في المنطقة البحرية “المُتنازع عليها” وذلك إثر التوتر الذي تسبب به استقدام إسرائيل لسفينة حفر وتنقيب عن الغاز في حقل “كاريش”.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراضه ثلاث طائرات مسيّرة بعد ظهر اليوم السبت، فوق البحر الأبيض المتوسط​​، بالقرب من منصة الغاز كاريش.

ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، وتحت بند “سمح بالنشر”، فقد تم اعتراض إحدى الطائرات بواسطة طائرة مقاتلة، وطائرتان أخريان بصاروخ باراك أطلق من سفينة صواريخ.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه “من التحقيق الأولي يتضح أن المسيّرات المعادية لم تشكل تهديدًا حقيقيًا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط”.

واتهم المتحدث باسم جيش الاحتلال، بشكل مباشر حزب الله اللبناني بوقوفه وراء إطلاق المسيّرات من الأراضي اللبنانية نحو منصة “كاريش”.

#شاهد الجيش الإسرائيلي: لحظة اعتراض الطائرات المسيرة الثلاثة فوق البحر​​، بالقرب من منصة الغاز كاريش pic.twitter.com/lgOjDfZJNE — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) July 2, 2022

في هذا السياق، عقب وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس على هذه الحادثة قائلا: “إسرائيل مستعدة للدفاع عن بنيتها التحتية ضد أي تهديد”.

وأضاف: “حزب الله يقوّض قدرة الدولة اللبنانية على التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية، على الرغم من نية إسرائيل المضي قدما في المفاوضات لحل القضية”.

وتابع غانتس: “ستستمر إسرائيل في حماية أصولها، وتعتبر نفسها ملزمة ولها الحق في التصرف والرد في مواجهة أي محاولة لإلحاق الأذى بها”.