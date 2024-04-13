فيديو.. الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة مرتبطة بإسرائيل

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (السبت 13-4-2024) أن الحرس الثوري سيطر على السفينة إم.إس.سي أريس التي قالت إنها “مرتبطة بإسرائيل” وإنه يجري نقلها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وأضافت الوكالة أن طائرة هليكوبتر تابعة للقوات البحرية الخاصة التابعة للحرس الثوري اعتلت السفينة التي ترفع علم البرتغال واحتجزتها.

من جهتها، قالت شركة زودياك ماريتايم إن السفينة المحتجزة تعود لشركة جورتال شيبينج التابعة لزودياك كممول وتم تأجيرها لشركة إم.إس.سي على أساس طويل الأجل.

من ناحية أخرى، قال متحدث عسكري إسرائيلي، السبت إن إيران ستتحمل العواقب في حالة تصعيدها للعنف في المنطقة.

وقال دانيال هاغاري في بيان “إيران ستتحمل العواقب في حالة اختيارها المزيد من التصعيد… إسرائيل في حالة تأهب قصوى.. رفعنا استعدادنا لحماية إسرائيل من أي عدوان إيراني آخر.. مستعدون أيضا للرد”.

جاء ذلك بعد صدور بيان يشير إلى احتجاز سفينة في المياه بين الإمارات وإيران.