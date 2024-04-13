السبت 4 شوال 1445 ﻫ - 13 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة مرتبطة بإسرائيل

منذ 27 دقيقة
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة مرتبطة بإسرائيل

الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة مرتبطة بإسرائيل

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (السبت 13-4-2024) أن الحرس الثوري سيطر على السفينة إم.إس.سي أريس التي قالت إنها “مرتبطة بإسرائيل” وإنه يجري نقلها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وأضافت الوكالة أن طائرة هليكوبتر تابعة للقوات البحرية الخاصة التابعة للحرس الثوري اعتلت السفينة التي ترفع علم البرتغال واحتجزتها.

من جهتها، قالت شركة زودياك ماريتايم إن السفينة المحتجزة تعود لشركة جورتال شيبينج التابعة لزودياك كممول وتم تأجيرها لشركة إم.إس.سي على أساس طويل الأجل.

من ناحية أخرى، قال متحدث عسكري إسرائيلي، السبت إن إيران ستتحمل العواقب في حالة تصعيدها للعنف في المنطقة.

وقال دانيال هاغاري في بيان “إيران ستتحمل العواقب في حالة اختيارها المزيد من التصعيد… إسرائيل في حالة تأهب قصوى.. رفعنا استعدادنا لحماية إسرائيل من أي عدوان إيراني آخر.. مستعدون أيضا للرد”.

جاء ذلك بعد صدور بيان يشير إلى احتجاز سفينة في المياه بين الإمارات وإيران.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جثامين شهداء في غزة
غزة تحت النار
في اليوم الـ190 للعدوان الإسرائيلي.. ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة
حدود أوكرانيا وروسيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تعلن سيطرتها على قرية في منطقة دونيتسك الأوكرانية
اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية
إحراق 40 منزلا واستهداف مدنيين.. هجوم دام لمستوطنين على قرية بالضفة الغربية

الأكثر قراءة

وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين
وزير لبناني يحذر من وجود عشرين ألف مقاتل ينتظرون القرار الأميركي!
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
حل مهم جداً جداً في ملف النزوح السوري.. ميقاتي يكشف ساعة الصفر!
خامنئي يستعرض قوات الحرس الثوري الإيراني
إيران تؤجل هجومًا ضد إسرائيل في اللحظات الأخيرة.. صحيفة تكشف التفاصيل