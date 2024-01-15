فيديو.. الحرس الثوري الإيراني يهاجم أهدافاً للموساد الإسرائيلي في العراق

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت متأخر (الاثنين 15-1-2024) أن الحرس الثوري الإيراني هاجم “مراكز تجسس” لإسرائيل في إقليم كردستان العراقي فضلا عن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في سوريا.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان ذكر فيه جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد “تم استخدام الصواريخ الباليستية لتدمير مراكز تجسس وتجمعات للجماعات الإرهابية المناهضة لإيران في المنطقة في وقت متأخر من الليلة”.

وأضاف أنه شن الهجمات صاروخية بالقرب من مدينة أربيل بشمال العراق، بينما استهدف “مرتكبي العمليات الإرهابية في الجمهورية الإسلامية، وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية” في سوريا.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية إن دوي انفجارات سمع في منطقة تبعد نحو 40 كيلومترا عن أربيل التابعة لإقليم كردستان في منطقة قريبة من القنصلية الأمريكية ومن مساكن مدنية.

وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن المنشآت الأمريكية لم تتأثر بالضربات الصاروخية.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من أي من التقارير. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية للتعليق على الفور.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن صاروخا سقط على منزل مسؤول كبير في المخابرات الكردية وآخر على مركز مخابرات كردي. وأضافت المصادر إن ثلاثة صواريخ استهدفت منزل رجل أعمال كردي كبير مما أدى إلى مقتله.

وقال مصدران طبيان إن أربعة قتلى وخمسة مصابين من المدنيين نقلوا إلى مستشفى محلي بعد الانفجارات.

وذكرت المصادر الأمنية أن مطار أربيل أوقف حركة الملاحة الجوية.

#عاجل ‼️🚨الحرس الثوري الإيراني يستهدف بصواريخ مقرات الموساد الإسرائيلي في أربيل pic.twitter.com/MUeM3ODOCg — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) January 15, 2024

ونفذت إيران في الماضي ضربات في منطقة كردستان بشمال العراق قائلة إن المنطقة تستخدم كنقطة انطلاق للجماعات الانفصالية الإيرانية وكذلك عملاء إسرائيل.

وحاولت بغداد معالجة المخاوف الإيرانية بشأن الجماعات الانفصالية في المنطقة الحدودية الجبلية، وتحركت لنقل بعض أعضائها في إطار اتفاق أمني تم التوصل إليه مع طهران في عام 2023.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليته عن انفجارين في مدينة كرمان بجنوب شرق إيران أسفرا عن مقتل ما يقرب من 100 شخص وإصابة العشرات عند نصب تذكاري للقائد العسكري الكبير قاسم سليماني.