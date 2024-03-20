فيديو.. السلطة الفلسطينية تقمع بالرصاص مسيرة مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في جنين

أطلقت عناصر تابعة للسلطة الفلسطينية النار تجاه مسيرة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي كتيبة جنين في سجون السلطة، مساء اليوم الأربعاء 20 آذار /مارس الجاري.

وقبل إدخال الشهداء الثلاثة، الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمخيم جنين، خرجت مطالبات بعدم دفنهم إلا بعد إفراج السلطة الفلسطينية عن معتقلي كتيبة جنين.

وبعد تسجيل هذا الموقف، انطلقت مسيرة نحو مقر المقاطعة في جنين؛ للمطالبة بالإفراج عن معتقلي كتيبة جنين في سجون السلطة. بحسب شبكة قدس الإخبارية.

وأطلق عناصر السطلة الفلسطينية قنابل الغاز لقمع المسيرة ومنعها من التجمع أمام المقاطعة، ثم رد مسلحون بإطلاق نار ووقع اشتباك مسلح.

يذكر أن شاهد عيان تحدث عن قصف الاحتلال مركبة في جنين، ما أدى لارتقاء 3 شهداء.