فيديو.. الفيضانات تجتاح أورسك الروسية والسلطات تجلي المئات

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية (السبت 6-4-2024) إجلاء أكثر من 700 شخص من منازلهم في مدينة أورسك بعد يوم من ارتفاع منسوب مياه نهر الأورال لتغمر قرى على ضفافه وتتسبب في انهيار سد.

وقالت الوزارة إنها أجلت 711 شخصا، بينهم 210 أطفال، من المدينة التي يبلغ عدد سكانها 230 ألف نسمة وتقع بالقرب من الحدود مع قازاخستان.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها الوزارة تقديم المساعدة للسكان لركوب قوارب وهم يرتدون سترات النجاة. وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن المياه غمرت آلاف المنازل.

وحثت السلطات في منطقة أورينبورج بجبال الأورال، حيث تقع أورسك، أمس الجمعة سكان المناطق الواقعة على ضفاف النهر على الإخلاء بعد انهيار السد.

وغمرت مياه الفيضانات سلسلة من المقاطعات في منطقتي سيبيريا وجبال الأورال في روسيا وكذلك المناطق المجاورة في قازاخستان خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال قاسم جومارت توكاييف رئيس قازاخستان إن الفيضانات قد تكون أكبر كارثة طبيعية في بلده من حيث الحجم والتأثير منذ 80 عاما.