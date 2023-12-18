الأثنين 5 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 18 ديسمبر 2023 |
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فيديو.. القسام تستهدف 10 جنود إسرائيليين بقذيفة واحدة

منذ ساعة واحدة
القسام تستهدف 10 جنود إسرائيليين بقذيفة واحدة

القسام تستهدف 10 جنود إسرائيليين بقذيفة واحدة

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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين آخرين في معارك شمال وجنوب قطاع غزة، ليرتفع بذلك العدد المعلن لقتلاه اليوم الاثنين إلى 7 ضباط وجنود.

وقد كشفت مشاهد من مقطع فيديو نشرته كتائب القسام، اشتباكات الكتائب مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، واستهداف مقاتلي القسام لآليات وجنود الاحتلال بقذائف “الياسين 105″، حيث ظهر في إحدى اللقطات استهداف أحد مقاتلي القسام لعشرة من الجنود الإسرائيليين بقذيفة واحدة.

وتظهر المشاهد التي عرضتها القسام سحب الجيش الإسرائيلي رتلا من دباباته المعطوبة وإسعاف ضباط وجنود ومعظم أجزاء المادة المصورة مأخوذة من جندي كان يصور ربما وقع قتيلاً في يد المقاومين وبين جودة عالية للمشاهد وكشف عن وجوه الجنود المصابين والقتلى فضلا عن باقي المادة التي بينت استهداف عدد من الجنود بجوار دبابة واخرين متحصنين داخل مبنى.

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