فيديو.. القسام تنشر مشاهد لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها

نشرت كتائب القسام اليوم الثلاثاء، مشاهد للجندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي هشام السيد.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس نشرها مشاهد لأحد جنود الاحتلال الأسرى لديها. وظهر السيد متصلاً بجهاز تنفس اصطناعي وبجواره هويته الإسرائيلية، وشاشة تلفاز تعرض جلسة حوارية مباشرة على قناة الجزيرة.

⭕️ مشاهد للجندي في جيش الاحتلال هشام السيد في أسره لدى كتائب القسام pic.twitter.com/xt7sbuNPmt — صوت الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) June 28, 2022

ومن خلال شاشة العرض التي كانت بجانب الأسير يظهر تاريخ تصوير الفيديو، إذ كانت تعرض جلسة نقاشية بعنوان عصر جديد للعولمة.

وعقدت الجلسة ضمن أعمال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، بتاريخ 21/يونيو/2022، ما يؤكد حداثة المشاهد الملتقطة للجندي الأسير لدى القسام.

وكان الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، قد أعلن أمس الإثنين، عن تدهور طرأ على صحة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي لدى الكتائب.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له على تطبيق تلجرام: “نُعلن عن تدهورٍ طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام، وسننشر خلال الساعاتِ القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك”.

يُذكر أنّ كتائب القسام تحتجز أربعة أسرى إسرائيليين منذ عام 2014، وهم الجندي شاؤول أرون والجندي هدار جولدن وهشام السيد وأبرهام منغستو.

وصرّح مسؤول أمني إسرائيلي، مساء الإثنين، أنّ المنظومة الأمنية الإسرائيلية، ليس لديها أي علم بأي تغيير في الحالة الصحية لأفرا منغستو أو هشام السيد المحتجزيْن لدى المقاومة في قطاع غزة.

ونقلت القناة 12 العبرية، عن المسؤول الأمني، أنّ إعلان حركة حماس يبدو وكأنه محاولة منهم للضغط على “إسرائيل” في إطار المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وأضافت أنّ “توقيت إعلان القسام قبيل نشرات الأخبار المسائية ليس صدفة بل خطوة معدّة لمضاعفة تأثير الرسالة على المجتمع الإسرائيلي”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: إنّ “حركة حماس هي المسؤولة عن حالة الأسرى الإسرائيليين لديها”، مؤكّدًا أنّ “إسرائيل ستواصل جهودها، بوساطة مصرية لإعادة الأسرى والمفقودين من غزة بمسؤولية وإصرار”.