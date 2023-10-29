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فيديو.. المئات في داغستان يقتحمون مطاراً بسبب طائرة إسرائيلية!

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2023 9:10 مساءً
المئات في داغستان يقتحمون مطار العاصمة بسبب طائرة إسرائيلية

المئات في داغستان يقتحمون مطار العاصمة بسبب طائرة إسرائيلية

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أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الأحد، بأن متظاهرين اقتحموا مطارا في جمهورية داغستان الروسية؛ بعد أنباء عن هبوط طائرة قادمة من إسرائيل.

وحسب “فرانس برس”، أجبرت رحلة جوية من إسرائيل إلى جمهورية داغستان الروسية، على تحويل وجهتها المقصودة في العاصمة محج قلعة؛ بعد أن اقتحم متظاهرون مؤيدون لـ فلسطين المطار.

وأظهرت لقطات، حشدا من المتظاهرين داخل المطار؛ بعد أن علموا بالرحلة القادمة.

 

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