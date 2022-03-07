الأثنين 13 ذو القعدة 1443 ﻫ - 13 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. اندلاع حريق في أحد المباني الشاهقة في لندن

7 - مارس - 2022
آخر تحديث: 7 - مارس - 2022 8:35 مساءً
حريق في مبنى شاهق في لندن

حريق في مبنى شاهق في لندن

A A A
طباعة المقال

اندلع حريق ضخم في أحد المباني الشاهقة شرقي العاصمة البريطانية لندن.

وفي التفاصيل، أفادت فرقة الإطفاء في لندن، يوم الاثنين، بأنها تتصدى لحريق شب في مبنى شاهق بشرق المدينة، حيث يحاول عشرات من رجال الإطفاء إخماد الحريق.

وفي تغريدة على موقع تويتر قالت: “تتعامل عشر سيارات إطفاء و70 من رجال الإطفاء مع حريق واضح للغاية في منطقة وايت تشابل. يرجى تجنب المنطقة قدر الإمكان”.

وأظهرت لقطات مصورة نشرها رجال الإطفاء على موقع “تويتر” ألسنة لهب برتقالية ودخانا يتصاعد من مبنى شاهق.

كذلك، أوضحت الفرقة أن عمليات الإطفاء الجارية تستخدم سلما شاهقا من 64 مترا، موضحة أنها تلقت أكثر من 50 مكالمة للإبلاغ عن الحريق، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء تعاملوا مع حريق في الطابق السابع عشر داخل بناية تتألف من 21 طابقا.

وأوضحت أن أسباب نشوب الحريق في المبنى ما تزال غير معروفة في هذه المرحلة المبكرة، فيما يرتقب أن يجري الإعلان عنها رسميا في وقت لاحق.

وعلق عمدة لندن، صديق خان، على الحريق، قائلا إنه يتواصل عن كثب مع هيئة الإطفاء، داعيا الناس إلى الابتعاد عن الموقع.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

الكونجو تتهم رواندا بدعم هجمات المتمردين شرق البلاد
مناورات للجيش الإسرائيلي بالقرب من حدود غزة هذا الأسبوع
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أعنف المعارك.. الجيش الروسي ينسف جسرا في سيفيرودونيتسك

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
بعد الارتفاع... دولار السوق السوداء يعاود انخفاضه
الحدود الجنوبية
إسرائيل تهدّد بالحرب... سنقصف لبنان بشكل غير مسبوق!
مطار دمشق الدولي
صالات مطار دمشق المخصصة للحرس الثوري وحزب الله "دُمرَت" بالكامل.. "صور"