فيديو.. اندلاع حريق هائل جداً في منشأة لتخزين الذخيرة بإندونيسيا

ذكرت وسائل إعلام في إندونيسيا (السبت 30-3-2024) أن رجال الإطفاء يعملون جاهدين لإخماد حريق ضخم اندلع في منشأة عسكرية لتخزين الذخيرة على مشارف العاصمة جاكرتا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط قتلى في الحادث الذي وقع في مدينة بيكاسي.

وأظهرت قناة كومباس التلفزيونية المحلية ألسنة لهب برتقالية اللون مع سحب دخان تتصاعد في السماء ودوي انفجارات ضخمة، كما أمكن سماع صراخ أشخاص على بعد عدة كيلومترات.

ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من اللقطات.

وذكرت قناة كومباس أن الحريق اندلع في حوالي الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي (11:30 بتوقيت غرينتش).

وقال كريستومى سيانتوري المسؤول بالجيش لقناة كومباس إن السلطات تجلي الناس من الأحياء المجاورة. وأضاف أن رجال الإطفاء لم يتمكنوا بعد من إخماد الحريق.