فيديو.. انفجار ضخم بمدينة "محج قلعة" الروسية يوقع قتلى وجرحى

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مركز طب الكوارث قوله إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب عشرة آخرون في انفجار بمحطة للتزود بالغاز في مدينة محج قلعة بمنطقة داغستان في جنوب روسيا مساء (الاثنين 14-8-2023).

وقالت خدمة الطوارئ المحلية إن الحريق اندلع في مساحة 500 متر مربع. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن السلطات قولها إن هناك مخاوف من حدوث انفجارات وحرائق جديدة.

وأظهرت مقاطع مصورة لم يتم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي حريقا كبيرا وعددا من المصابين في مستشفى محلي.

HAARP. DEWS. Explosions. Russia. Cabal intel:#BREAKING At least three dead after explosion in southern Russia

A blast has rocked a car service center in the city of Makhachkala, leading to a major fire.

An auto-repair shop in Makhachkala – the capital of Russia's southern… pic.twitter.com/eqFt4XVO5U

— WayneTech SPFX®️ (@WayneTechSPFX) August 14, 2023