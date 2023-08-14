الثلاثاء 27 محرم 1445 ﻫ - 15 أغسطس 2023 |
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فيديو.. انفجار ضخم بمدينة "محج قلعة" الروسية يوقع قتلى وجرحى

منذ 49 دقيقة
قتلى وجرحى حراء انفجار في مدينة "محج قلعة" الروسية

قتلى وجرحى حراء انفجار في مدينة "محج قلعة" الروسية (رويترز)

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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مركز طب الكوارث قوله إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب عشرة آخرون في انفجار بمحطة للتزود بالغاز في مدينة محج قلعة بمنطقة داغستان في جنوب روسيا مساء (الاثنين 14-8-2023).

وقالت خدمة الطوارئ المحلية إن الحريق اندلع في مساحة 500 متر مربع. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن السلطات قولها إن هناك مخاوف من حدوث انفجارات وحرائق جديدة.

وأظهرت مقاطع مصورة لم يتم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي حريقا كبيرا وعددا من المصابين في مستشفى محلي.

    المصدر :
  • رويترز

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