فيديو.. انفجار كبير بشركة كيميائيات في إيران

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” نقلا عن وسائل إعلام إيرانية إن انفجارا كبيرا وقع بالقرب من مدينة شهريار الإيرانية القريبة من العاصمة طهران، مساء الخميس 15\2\2024.

هذا وأفادت وكالة “تسنيم” بحدوث حريق في شركة كيماويات في شهريار، مشيرة إلى أن سيارات الإطفاء متواجدة في مكان الحادث.

وتتعرض إيران بين فترة وأخرى لحوادث مشابهة، زادت وتيرتها نوعا ما بعد الحرب المستمرة منذ هجوم 7 تشرين الأول في إسرائيل.

آتش‌سوزی شرکت تولیدکنندۀ حلال‌های شیمیایی در جادۀ #شهریار یک شرکت تولیدکننده حلال‌های شیمیایی در جادۀ چیتگر-شهریار و در محدودۀ معادن شهر قدس طعمه حریق شد. مدیرعامل آتش‌نشانی شهرداری قدس: آتش‌سوزی مربوط به مخازن سوخت این شرکت است. خودروهای آتش‌نشانی در محل حادثه حضور دارند. pic.twitter.com/6QVUvUNLkj — Azadeh Mokhtari (@AzadeMokhtari) February 15, 2024