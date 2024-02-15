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فيديو.. انفجار كبير بشركة كيميائيات في إيران

منذ 20 دقيقة
آخر تحديث: 15 - فبراير - 2024 8:34 مساءً
علم ايران

علم ايران

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قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” نقلا عن وسائل إعلام إيرانية إن انفجارا كبيرا وقع بالقرب من مدينة شهريار الإيرانية القريبة من العاصمة طهران، مساء الخميس 15\2\2024.

هذا وأفادت وكالة “تسنيم” بحدوث حريق في شركة كيماويات في شهريار، مشيرة إلى أن سيارات الإطفاء متواجدة في مكان الحادث.

وتتعرض إيران بين فترة وأخرى لحوادث مشابهة، زادت وتيرتها نوعا ما بعد الحرب المستمرة منذ هجوم 7 تشرين الأول في إسرائيل.

 

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