فيديو.. انهيار لوحة إعلانية في مومباي الهندية يتسبب بسقوط عشرات القتلى

قالت السلطات في مدينة مومباي الهندية إن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات بعد أن سقطت عليهم لوحة إعلانية ضخمة خلال عاصفة رعدية.

وانهارت اللوحة الإعلانية على منازل ومحطة بنزين بجوار طريق مزدحم في ضاحية جاتكوبار الشرقية بعد هبوب رياح عاصفة وأمطار في وقت متأخر من أمس الاثنين.

واستمرت عمليات الإنقاذ حتى وقت مبكر من اليوم الثلاثاء. وتسببت العاصفة الرعدية في توقف حركة المرور في أجزاء من المدينة وتعطيل العمليات في مطارها، وهو أحد أكثر مطارات الهند ازدحاما.

وقالت بلدية مومباي إن ما لا يقل عن 74 شخصا نقلوا إلى المستشفى متأثرين بإصابات في أعقاب الحادث، قبل أن يخرج منهم 31.

❗️Multiple People Feared Trapped As Massive Advertisement Collapses Amid Mumbai Rains

The hoarding collapsed onto a petrol station in Ghatkopar, according to reports.

