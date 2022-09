فيديو.. انهيار مبنى مكون من 3 طوابق في نيجيريا

لقي 4 أشخاص حتفهم وتم إنقاذ 3، الجمعة، عندما انهار مبنى مكون من 3 طوابق في لاغوس، العاصمة التجارية لنيجيريا، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ.

وتتكرر حوادث انهيار المباني في الدولة الإفريقية الأكثر سكانا حيث يقيم كثيرون في أبنية متداعية لا تلتزم بمعايير السلامة.

وقال أولوفيمي أوكي-أوسانينتولو من وكالة إدارة الطوارئ في ولاية لاغوس: “انتشلت 4 جثث لرجلين وامرأتين وتم تسليمها إلى المشرحة”.

Nawa for this building collapse in Lagos

Especially storey buildings

Rescue Operations At Scene Of Lagos Building Collapse

A building collapsed in the Mushin area of Lagos State #endsars #Obidatti2023

pic.twitter.com/VpGqvnSCN1 https://t.co/K6AAtrHLhd

— T Kay Oseleye (@tkayose) September 23, 2022