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فيديو.. برلماني بريطاني يكشف هدف بناء الميناء العائم في غزة

منذ 35 دقيقة
جورج غالاوي

جورج غالاوي

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قال عضو البرلمان البريطاني جورج غالاوي، اليوم الأحد 24 مارس/آذار 2024، إن ميناء غزة العائم سيتم تخصيصه لتهجير ملايين الفلسطينيين من ديارهم دون وجه حق.

وأضاف غالاوي خلال جلسة عامة للبرلمان “نواجه حالة سياسية في فلسطين تشهد تحولات كبرى كل يوم وساعة”، وأن هذه التحولات تقتضي من الحكومة البريطانية وخاصة وزارة الخارجية أن تكون لها كلمة “أكثر جرأة ونجاعة”.

وتابع غالاوي قائلًا “ميناء غزة سيتم بناؤه على أنقاض جثامين الفلسطينيين الأبرياء الذين قضوا تحت بيوتهم المهدمة في عمليات القصف الذي نفذته الطائرات الإسرائيلية”.

وشدد غالاوي في مداخلته أمام عدد من النواب البريطانيين على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الذي قال إن “هذا الميناء سيتم بناؤه لترحيل ملايين الفلسطينيين”، معلّقًا بأن هذا التصرف يمثل “أبشع أنواع التطهير العرقي”.

وقال إن هذا التصريح يتضمن موقفًا خطيرًا كان يجب الرد عليه فورًا، وأضاف “كنا ننتظر موقفًا من وزير خارجيتنا والرد على هذا التصريح لكن ذلك لم يحدث”.

وكانت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، قد كشفت أن نتنياهو هو صاحب فكرة إنشاء طريق بحري إلى غزة عبر قبرص لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة. ونقلت عن مصدر دبلوماسي رفيع أن نتنياهو بدأ الخطة بالتعاون مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

يذكر أن جورج غالاوي السياسي البالغ عمره 65 سنة معروف بانتصاره للقضايا العربية والشرق الأوسط وخاصة قضية فلسطين حتى إنه قال بعد فوزه في الانتخابات الفرعية لمدينة روتشديل “هذا من أجل غزة”

    المصدر :
  • الجزيرة

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