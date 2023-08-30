الأربعاء 14 صفر 1445 ﻫ - 30 أغسطس 2023 |
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فيديو.. بعد عملية الانقلاب في الغابون السكان يخرجون للشوارع

منذ 3 دقائق
الغابون

الغابون

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خرج سكان الغابون إلى الشوارع من أجل تأييد العسكريين الذين أعلنوا توليهم السلطة في البلاد، وذلك وفقاً للقطات نشرتها وسائط الإعلام الغابونية للمظاهرات.

وكان عسكريون أعلنوا الأربعاء “إنهاء النظام القائم” في الغابون بعيد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية السبت التي كرست فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

ونزل سكان العاصمة ليبرفيل وكذلك ثاني أكبر مدن البلاد بورت جنتيل إلى الشوارع حاملين أعلام البلاد ويحيون الجيش على الدبابات، وتصاعدت هتافات “برافو!”، “يعيش الجيش!”، “الغابون حرة” كما يتضح من مقاطع الفيديو التي نشرتها بوابة معلومات 241 الغابونية على تطبيق “إكس” (تويتر سابقا).

وفي تفاصيل الإنقلاب، وفور إعلان فوز بونغو رسميا بحصوله على 64,27 % من الأصوات ليل الثلاثاء الأربعاء، ظهرت مجموعة تضم نحو 12 عسكريا عبر شاشة محطة “غابون 24” من القصر الرئاسي.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة إعلان الانقلاب العسكري على السلطة في الغابون، من خلال إعلان لمجموعة من ضباط الجيش على التلفزيون الرسمي في البلد الإفريقي.

المجموعة المؤلفة من نحو 12 عسكرياً غابونياً، قال أحدهم إنه يتحدث باسم “لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات”، مؤكدين أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد.

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