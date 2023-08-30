فيديو.. بعد عملية الانقلاب في الغابون السكان يخرجون للشوارع

خرج سكان الغابون إلى الشوارع من أجل تأييد العسكريين الذين أعلنوا توليهم السلطة في البلاد، وذلك وفقاً للقطات نشرتها وسائط الإعلام الغابونية للمظاهرات.

وكان عسكريون أعلنوا الأربعاء “إنهاء النظام القائم” في الغابون بعيد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية السبت التي كرست فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

الجيش الغابوني يستقبل بحفاوة في شوارع #ليبروفيل

وكالعادة

الفرحة في أفريقيا والعزاء في #مراكش !

بركان الغضب آت في المملكة الوحيدة في شمال أفريقيا !

لا يمكن أن نتعايش مع نظام ملكي اقطاعي لايزال يفرض طقوس العبودية

المجد للجمهوريات في #أفريقيا #الغابون pic.twitter.com/dGweqZGjAs — أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) August 30, 2023

ونزل سكان العاصمة ليبرفيل وكذلك ثاني أكبر مدن البلاد بورت جنتيل إلى الشوارع حاملين أعلام البلاد ويحيون الجيش على الدبابات، وتصاعدت هتافات “برافو!”، “يعيش الجيش!”، “الغابون حرة” كما يتضح من مقاطع الفيديو التي نشرتها بوابة معلومات 241 الغابونية على تطبيق “إكس” (تويتر سابقا).

وفي تفاصيل الإنقلاب، وفور إعلان فوز بونغو رسميا بحصوله على 64,27 % من الأصوات ليل الثلاثاء الأربعاء، ظهرت مجموعة تضم نحو 12 عسكريا عبر شاشة محطة “غابون 24” من القصر الرئاسي.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة إعلان الانقلاب العسكري على السلطة في الغابون، من خلال إعلان لمجموعة من ضباط الجيش على التلفزيون الرسمي في البلد الإفريقي.

المجموعة المؤلفة من نحو 12 عسكرياً غابونياً، قال أحدهم إنه يتحدث باسم “لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات”، مؤكدين أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد.