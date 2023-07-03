بفعل الاشتباكات خروج مئات العائلات من مخيم جنين

فيما لايزال الاوضاع الامنية غير مستقرة في جنين بفعل استمرار الاشتباكات داخل المخيم كما وافادت المعلومات عن استحالة دخول سيارات الإسعاف بسبب الدمار الذي لحق بالطرقات تم رصد خروج مئات العائلات من المنطقة.

هذا وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن أكثر من 500 عائلة خرجت بفعل الاشتباكات من المخيم مغادرة منازلها، كما تابع أن هناك صعوبات بالتنقل داخل المخيم بسبب الطرق المغلقة جراء الدمار.

جاء ذلك في حين اتهمت السطة الفلسطينية إسرائيل بإجبار مئات العائلات على مغادرة مخيم جنين.

في حين أكدت تل أبيب عبر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الاثنين، على أن العملية مستمرة وليست محددة بجدول زمني رغم كل الوساطات، وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يستعد للبدء بالمرحلة الثانية.

كما تابع البيان، أن انفجارات دوت داخل المخيم بسبب عبوات ناسفة، وسط اشتباكات اندلعت في عدة نقاط، وأكد وجود دعوات للخروج في مظاهرات في الضفة الغربية احتجاجاً على ما يجري في المخيم.

أتى ذلك بينما أعلنت إسرائيل أن القوات الجوية تساند القوات على الأرض في مخيم جنين.

وأضافت أن مختلف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعمل الآن في المخيم.

يشار إلى أن إسرائيل كانت استهدفت بالصواريخ والمسيرات الهجومية عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه.

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.