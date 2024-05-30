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فيديو.. بهاء الحريري يشكر الأردن: نسير قدماً نحو المرحلة الثانية من "مشروع العبدلي"

منذ ساعتين
آخر تحديث: 30 - مايو - 2024 1:31 مساءً
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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تزامناً مع إحتفالات الأردن باليوبيل الفضي لجلوس الملك عبد الله الثاني على العرش انهت شركة “العبدلي للاستثمار والتطوير” المرحلة الاولى من “مشروع العبدلي”، وزار رئيس مجلس ادارة الشركة عامر الفايز على رأس وفد من مجلس الادارة العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، حيث جرى استعراض شامل لمسيرة تطوير منطقة العبدلي التي انطلقت عام 2004، والخطوات المستقبلية للمرحلة التطويرية الثانية التي ستبدأ في وقت قريب، ومن أهدافها تعزيز مكانة المملكة الاردنية الهاشمية كوجهة رئيسية للسياحة المتخصصة.

وفي المناسبة، توجه الشيخ بهاء الحريري بالشكر الى الملك عبد الله الثاني والاسرة الاردنية كافة وقال:”لقد مر عشرون عاما على وضع حجر الأساس لمشروع العبدلي في العاصمة الأردنية عمان، واليوم وبعد مرور عقدين ها نحن ننجز المرحلة الاولى من هذا المشروع، ونسير قدما نحو المرحلة الثانية، من هنا اود ان اتوجه بالشكر والتقدير للمملكة الاردنية الهاشمية وعلى راسها العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني على تعاونه ومباركته ودعمه اللا متناهي للمشروع وعلى متابعته لادق التفاصيل وتذليل كل العقبات بحكمة، ومن دونه ما كان ليكون هذا المشروع بهذا النجاح”.

وأضاف:” شكرا لجلالتكم على اخلاصكم ووفائكم لكل العهود، والشكر موصول لرئيس مجلس ادارة شركة العبدلي صديقي معالي عامر الفايز على جهوده الادارية الناجحة، كما اود ان اتوجه بالشكر الى الشعب الأردني الحبيب الحاضن للمشروع بحضوره الراقي وانشطته الهادفة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي”.

يذكر ان مشروع العبدلي في العاصمة الاردنية عمان كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري قد اتفق مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على انجازه في العام 2004 اي قبل استشهاده ، وتوقف بعد استشهاده ،الا ان الشيخ بهاء رفيق الحريري اصرّ على تحقيق هذا المشروع، وذلك استكمالا لتنفيذ المشاريع الذي كان يسعى الشهيد الحريري لتحقيقها والتزاما منه بمتابعة مسيرة والده على الاصعدة كافة.

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