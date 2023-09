فيديو.. ترامب يقلد بايدن ساخرًا

قلّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس الجمعة، الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال تجمع لأنصاره في كاليفورنيا، ما أثار تصفيقًا حارًا من الحضور.

وقال ترامب: “هذا الرجل (بايدن) لا يستطيع أن يصعد إلى المسرح!، إليك المسرح، لم أر مسرحًا غبيًا قط، ولكن إذا ذهبت لليسار، ستجد درجًا، وإذا ذهبت لليمين، ستجد درجًا”. أمّا هذا الرجل: “أين أنا؟ أين أنا، اللعنة؟”، لا، إنّه فظيع”، ما أثار ضحكات وتصفيق حار من الحضور.

يشار إلى أنّ جو بايدن، الذي أكمل 81 عامًا هذا العام، أصبح أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة من حيث العمر. وفي الآونة الأخيرة، تعثر أو سقط بايدن أكثر من مرة، وكان في بعض الأحيان لا يعرف طريقه إلى المسرح.

