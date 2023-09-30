فيديو.. ترامب يقلد بايدن ساخرًا

قلّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس الجمعة، الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال تجمع لأنصاره في كاليفورنيا، ما أثار تصفيقًا حارًا من الحضور.

وقال ترامب: “هذا الرجل (بايدن) لا يستطيع أن يصعد إلى المسرح!، إليك المسرح، لم أر مسرحًا غبيًا قط، ولكن إذا ذهبت لليسار، ستجد درجًا، وإذا ذهبت لليمين، ستجد درجًا”. أمّا هذا الرجل: “أين أنا؟ أين أنا، اللعنة؟”، لا، إنّه فظيع”، ما أثار ضحكات وتصفيق حار من الحضور.

يشار إلى أنّ جو بايدن، الذي أكمل 81 عامًا هذا العام، أصبح أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة من حيث العمر. وفي الآونة الأخيرة، تعثر أو سقط بايدن أكثر من مرة، وكان في بعض الأحيان لا يعرف طريقه إلى المسرح.

Trump imitating Biden getting lost on stage is hilarious 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/HqjOex9EdN — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 29, 2023

بدوني لكان ميتاً

إلى ذلك، هاجم الرئيس السابق منافسيه على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، خصوصا حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، أمام جمهور مؤيد له في آناهايم خلال مؤتمر الحزب الجمهوري بكاليفورنيا.

وقال “كنت أنا من أعاد اللون الأحمر الى فلوريدا (لون الجمهوريين) وليس هو”، في إشارة إلى دي سانتيس.

ومستذكرا الدعم الذي قدمه له عام 2018 في حملته لنيل منصب حاكم ولاية فلوريدا، أكد ترامب “بدوني لكان ميتا”.

يشار إلى أنه وفقا لاستطلاع حديث أجرته شبكة إن بي سي نيوز، يتقدم ترامب بشكل ساحق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري مع 59% من نوايا التصويت في مقابل 16% لديسانتيس، أقرب منافسيه.

على الرغم من أنه اتهم جنائيا في أربع قضايا تتراوح من تعامله مع وثائق سرية بعد مغادرته الرئاسة إلى محاولته المزعومة لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

إلا أنه كرر مرارا وتكرارا خلال الأشهر الماضية أنه ضحية لعدالة يعتبرها رهينة بأيدي الديموقراطيين.