فيديو.. تفاصيل عملية الطعن في الرملة وانقلاب سيارة بن غفير

أصيبت مستوطنة إسرائيلية بجراح خطيرة في عملية طعن اليوم الجمعة 26 نيسان /أبريل الجاري، بمدينة الرملة الفلسطينية المحتلة، واستشهد المنفذ برصاص الاحتلال.

وتزامنت عملية الطعن مع مرور سيارة الوزير الإسرائيلي ايتمار بن غفير مما أدى إلى انقلابها وإصابته هو الآخر بجروح، نقل على إثرها للمشفى. بحسب القناة 13 الإسرائيلية.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية إصابة مستوطنة صهيونية بجراح خطرة بعد تعرضها للطعن في مدينة الرملة، قبل قليل، فيما أفاد الإسعاف الإسرائيلي باستشهاد منفذ عملية الطعن في مدينة الرملة.

مشاهد جديدة من مكان انقلاب مركبة وزير الاحتلال “بن غفير ” أثناء خروجه من مكان عملية الطعن في الرملة المحتلة.

وتتصاعد وتيرة العمليات النوعية في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة قبل نحو ستة أشهر مع تكثيف المداهمات الإسرائيلية وزيادة هجمات الفلسطينيين في الشوارع.

ويأتي ذلك في وقت يصعد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال وقتل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على وقع حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.