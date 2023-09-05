الثلاثاء 20 صفر 1445 ﻫ - 5 سبتمبر 2023 |
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فيديو.. تكدس عشرات الجثث لمهاجرين في غرف الموتى بتونس

منذ دقيقتين
قوارب مهاجرين- أرشيفية

قوارب مهاجرين- أرشيفية

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رغم موت العديد من المهاجرين لايزال عدد كبير يستمر باستخدام البحر كوسيلة للوصول الى اوروبا، ولكن باتت تونس خلال هذه الأزمة تعاني من مشكلة إضافية، ألا وهي تكدس عشرات الجثث لمهاجرين في غرف الموتى بالمستشفيات، وانتشار الروائح النتنة.

فقد شهد مستشفى مدينة قابس جنوب شرق البلاد، حالات إغماء لعاملين ضمن الطواقم الطبية بسببتلك الروائح.

فيما أكد رئيس اللجنة الصحية بالمجلس الجهوي في قابس، عصام الجابري، تكدس نحو 55 جثة لمهاجرين غير شرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء، في غرف الموتى بمشفى الجهة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية الثلاثاء.

كما أوضح “أن نحو 22 جثة مازالت تنتظر الدفن، رغم صدور إذن بذلك من السلطات المحلية منذ منتصف يونيو الماضي”.

إلى ذلك، كشف أن المستشفى سجل عدة حالات اغماء في صفوف الطواقم الطبية وشبه الطبية بسبب الروائح الكريهة المنبعة من غرف الموتى”.

يذكر أن تونس كانت أعلنت انتشال أكثر من 900 جثة مهاجر غير نظامي قبالة سواحلها خلال منتصف العام الحال.

ففي حين أكدت السلطات الصحية أن طاقة استيعاب مبرد الموتى بمحافظة صفاقس شرق البلاد التي تشهد معظم محاولات الهجرة، تجاوزت قدرة استيعابها القصوى خلال يوليو الماضي.

وبحسب إحصائيات رسمية، تمّ منذ بداية العام الحالي دفن حوالي 700 جثة لمهاجرين غير شرعيين من غير التونسيين، في مقابر تابعة لبلدية صفاقس الكبرى.

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