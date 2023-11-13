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فيديو.. تنكيس الأعلام في مقار الأمم المتحدة حداداً على شهداء غزة

منذ 4 دقائق
الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

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نكست الأعلام على مقار الأمم المتحدة في كل أرجاء آسيا الاثنين، ودعي الموظفون إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح زملائهم الذين استشهدوا في الحرب على غزة.

وانزل علم الأمم المتحدة الأزرق والأبيض عند الساعة 09,30 بالتوقيت المحلي في بانكوك وطوكيو وبكين غداة إعلان الأمم المتحدة سقوط “عدد كبير من القتلى والجرحى” في “قصف” مقر برنامج الأمم المتحدة الانمائي في غزة.

وأظهرت مشاهد صورتها وكالة “فرانس برس” الأحد فجوة في باحة مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

وأعلنت الأونروا الجمعة أن أكثر من مئة من العاملين لديها قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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