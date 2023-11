فيديو.. تنكيس الأعلام في مقار الأمم المتحدة حداداً على شهداء غزة

نكست الأعلام على مقار الأمم المتحدة في كل أرجاء آسيا الاثنين، ودعي الموظفون إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح زملائهم الذين استشهدوا في الحرب على غزة.

وانزل علم الأمم المتحدة الأزرق والأبيض عند الساعة 09,30 بالتوقيت المحلي في بانكوك وطوكيو وبكين غداة إعلان الأمم المتحدة سقوط “عدد كبير من القتلى والجرحى” في “قصف” مقر برنامج الأمم المتحدة الانمائي في غزة.

وأظهرت مشاهد صورتها وكالة “فرانس برس” الأحد فجوة في باحة مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

وأعلنت الأونروا الجمعة أن أكثر من مئة من العاملين لديها قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب.

Lowering the UN Flag to half-mast at all United Nations and observing a minute of silence to mourn and honour our colleagues who have been killed in #Gaza. Heart goes out on the killings of innocent children and civilians in the massacre going on in Gaza. pic.twitter.com/u0BzNAa5eh

