الثلاثاء 13 ذو القعدة 1445 ﻫ - 21 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو جديد.. لحظة العثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

منذ 14 دقيقة
حطام مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

حطام مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس “لجنة تشييع الشهداء” في إيران، محسن منصوري، تفاصيل تشييع جثامين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه، وقال إن مراسم دفن رئيسي ستقام صباح الخميس في “حرم الإمام الرضا عليه السلام”.

ونقلت وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء عن منصوري قوله إن يوم غد الأربعاء سيكون عطلة رسمية في أنحاء البلاد بسبب مراسم التشييع.

وواجهت وحدات الإنقاذ الإيرانية الكثير من الصعاب قبل أن تتمكن من تحديد مكان المروحية المنكوبة عبر مساعدة تركية، وسط غموض لم تكشفه السلطات حتى الآن حول ملابسات الحادث.

وقد نشر الصحافي الإيراني المعارض محمد مجيد الأحوازي مقطع فيديو من لحظة عثور فرق الأنقاذ على حطام مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

وتظهر في المقطع لقطات لأجزاء محطمة من طائرة الرئيس الإيراني، إضافة إلى آثار احتراق وتفحم أجزاء أخرى من الطائرة.

وأصدرت الحكومة الإيرانية بيانا، الاثنين، أعلنت فيه وفاة رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ومرافقين لهما في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة جبلية قرب حدود أذربيجان.

    المزيد من أخبار العالم

    الدولار والعملات المشفرة
    العملات المشفرة تتقدم بقوة مع تراجع الدولار
    وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت
    غزة تحت النار
    وصفها بالمشينة.. غالانت يهاجم مدعي الجنائية الدولية
    الأسهم الأوروبية
    تراجع الأسهم الأوروبية بفعل الضبابية حول خفض الفائدة

    الأكثر قراءة

    إبراهيم رئيسي ومحمد مخبر
    من هو "محمد مخبر" الرئيس الإيراني "التلقائي" في حال إعلان وفاة رئيسي؟
    عنصر من قوى الأمن الداخلي
    سرق أكثر من 70 سيارة من مختلف مناطق لبنان.. وكان يبيعها في هذه المنطقة!
    الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي
    فيديو.. آخر مقطع للرئيس الإيراني في المروحية التي تحطمت في جبال أرسباران