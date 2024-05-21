فيديو جديد.. لحظة العثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

أعلن رئيس “لجنة تشييع الشهداء” في إيران، محسن منصوري، تفاصيل تشييع جثامين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه، وقال إن مراسم دفن رئيسي ستقام صباح الخميس في “حرم الإمام الرضا عليه السلام”.

ونقلت وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء عن منصوري قوله إن يوم غد الأربعاء سيكون عطلة رسمية في أنحاء البلاد بسبب مراسم التشييع.

وواجهت وحدات الإنقاذ الإيرانية الكثير من الصعاب قبل أن تتمكن من تحديد مكان المروحية المنكوبة عبر مساعدة تركية، وسط غموض لم تكشفه السلطات حتى الآن حول ملابسات الحادث.

وقد نشر الصحافي الإيراني المعارض محمد مجيد الأحوازي مقطع فيديو من لحظة عثور فرق الأنقاذ على حطام مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

وتظهر في المقطع لقطات لأجزاء محطمة من طائرة الرئيس الإيراني، إضافة إلى آثار احتراق وتفحم أجزاء أخرى من الطائرة.

من فيديو جديد من لحظة العثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي pic.twitter.com/NCbXPNcKcZ — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) May 20, 2024

وأصدرت الحكومة الإيرانية بيانا، الاثنين، أعلنت فيه وفاة رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ومرافقين لهما في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة جبلية قرب حدود أذربيجان.