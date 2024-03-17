فيديو جديد للقسام عن معاناة الأسرى الإسرائيليين.. "هذا ما تفعله حكومة نتنياهو"

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقطعا مرئيا حول معاناة الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة جراء الحرب المدمرة، التي تشنها تل أبيب منذ 6 أشهر.

وأظهرت المشاهد التي حملت عنوان “إسرائيل النازية تذيق جنودها الأسرى من الكأس نفسه الذي تذيقه لشعبنا” بالعربية والعبرية والإنجليزية، جانبا من عمليات القصف للمقاتلات الحربية والدبابات الإسرائيلية للمباني والأحياء والمربعات السكنية في القطاع، إضافة إلى استهداف سيارات الإسعاف والفرق الطبية.

كما تضمنت المشاهد اصطفاف آلاف الفلسطينيين في طوابير طويلة للحصول على وجبة واحدة يوميا، في إطار سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال ضد الغزيين، وسط بكاء الأطفال وألم النساء.

وتطرقت المشاهد أيضا إلى عمليات الاستهداف لمنتظري المساعدات عبر مدفعية الاحتلال وطائرات “كواد كابتر” المسيرة، والتي تكررت عند دواري الكويت والنابلسي بمدينة غزة، مما أسفر عن سقوط مئات الفلسطينيين ما بين شهيد وجريح.

وختم مقطع القسام بإظهار أسيرين إسرائيليين في غزة بحالة هزال وإعياء شديدين، ولا يوجد أمامهما سوى طبق وزجاجة مياه فارغين.