الأثنين 8 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 23 أكتوبر 2023 |
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فيديو.. جندي إسرائيلي يهاجم نتنياهو: "أنت خربت إسرائيل"!

منذ 10 دقائق
نتنياهو

نتنياهو

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فيما يدخل الصراع أسبوعه الثالث، شهد قطاع غزة غارات غير مسبوقة منذ تفجر القتال بين إسرائيل وحركة حماس يوم السابع من أكتوبر الحالي.

وفي هذا المجال، هاجم جندي إسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إحدى القواعد العسكرية، وقال له: “أنت خربت إسرائيل”.

وحسب الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انهال الجندي على نتنياهو بالألفاظ النابية، وحمله مسؤولية مقتل أصدقائه.

وقال: “أنت السبب في كل هذه الهجمات.. كل أصدقائي تم ذبحهم. أنت خربت إسرائيل”.

وقام قائد الفرقة بالتوجه إلى الجندي قائلاً: “هذا غير مناسب الآن.. أنت تلبس البزة العسكرية وفي قاعدتي. عد إلى الوراء، لا تتصرف هكذا”، ومن ثم قام بدفعه.

وقد رد عليه الجندي قائلاً: “لا تلمسني. هذه ليست قاعدتك بل قاعدتنا جميعاً”.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة “حماس” عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر.

وقوبلت “طوفان الأقصى” بعملية “السيوف الحديدية” الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4475 قتيلا وأكثر من 14000 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 بين ضباط وجنود، فيما أسرت “حماس” أكثر من 200 إسرائيلي.

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