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فيديو.. جيش الاحتلال يغلق مدينة أريحا في الضفة الغربية بعد عملية إطلاق نار

منذ ساعتين
قوات الاحتلال تغلق كافة مداخل مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية

قوات الاحتلال تغلق كافة مداخل مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية

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أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، كافة مداخل مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، بالحواجز العسكرية ومنع حركة المواطنين منها وإليها.، وشرع بعملية تمشيط عقب عملية إطلاق نار أصيب فيها 3 مستوطنين.

وأشار شهود إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية فرضت منعا للحركة على شوارع رئيسية في الأغوار، ونشرت قواتها، مؤكدين أن طائرات مسيّرة إسرائيلية تجوب سماء المنطقة.

وصباح اليوم الخميس، قالت “نجمة داود الحمراء” (هيئة الإسعاف الإسرائيلية)، عبر منصة “إكس”، إن طواقمها قدمت الإسعاف لـ3 إسرائيليين أصيبوا في إطلاق نار على سيارتين بالقرب من بلدة العوجا في منطقة غور الأردن في الضفة الغربية.

وأوضحت أن إصابة أحدهم كانت متوسطة والآخرَين في حالة طفيفة.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن “مسلحا فلسطينيا” أطلق النار نحو مركبات بالقرب من بلدة العوجا.

وأضاف: “قوات هرعت إلى المكان لمطاردة المسلح وإغلاق الطرقات في المنطقة”.

وتتصاعد وتيرة العمليات النوعية في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة قبل نحو ستة أشهر مع تكثيف المداهمات الإسرائيلية وزيادة هجمات الفلسطينيين في الشوارع.

ويأتي ذلك في وقت يصعد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال وقتل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على وقع حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

    المصدر :
  • القدس العربي
  • وكالات

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