فيديو.. جيش الاحتلال يغلق مدينة أريحا في الضفة الغربية بعد عملية إطلاق نار

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، كافة مداخل مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، بالحواجز العسكرية ومنع حركة المواطنين منها وإليها.، وشرع بعملية تمشيط عقب عملية إطلاق نار أصيب فيها 3 مستوطنين.

وأشار شهود إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية فرضت منعا للحركة على شوارع رئيسية في الأغوار، ونشرت قواتها، مؤكدين أن طائرات مسيّرة إسرائيلية تجوب سماء المنطقة.

وصباح اليوم الخميس، قالت “نجمة داود الحمراء” (هيئة الإسعاف الإسرائيلية)، عبر منصة “إكس”، إن طواقمها قدمت الإسعاف لـ3 إسرائيليين أصيبوا في إطلاق نار على سيارتين بالقرب من بلدة العوجا في منطقة غور الأردن في الضفة الغربية.

مشاهد توثق لحظة تنفيذ عملية إطلاق نار على طريق شارع 90 قرب العوجا بمنطقة الأغوار شمالي مدينة #أريحا بالضفة الغربية، التي أسفرت عن 3 إصابات بجروح خطيرة ومتوسطة وطفيفة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/niyKETQzCq — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 28, 2024

وأوضحت أن إصابة أحدهم كانت متوسطة والآخرَين في حالة طفيفة.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن “مسلحا فلسطينيا” أطلق النار نحو مركبات بالقرب من بلدة العوجا.

🎥- مصادر عبرية: آثار الرصاص الذي استهدف حافلة وسيارة إسرائيليتين بعملية إطلاق نار من سيارة مسرعة على طريق شارع 90 شمال مدينة #أريحا بالأغوار وأُصيب 3 مستوطنين بينهم إصابات خطيرة pic.twitter.com/E4m2hTwy30 — عربي بوست (@arabic_post) March 28, 2024

وأضاف: “قوات هرعت إلى المكان لمطاردة المسلح وإغلاق الطرقات في المنطقة”.

⭕️الاحتلال يغلق كافة مداخل مدينة أريحا في أعقاب عملية إطلاق النار في بلدة العوجا. pic.twitter.com/B1WxQrl1EW — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) March 28, 2024

وتتصاعد وتيرة العمليات النوعية في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة قبل نحو ستة أشهر مع تكثيف المداهمات الإسرائيلية وزيادة هجمات الفلسطينيين في الشوارع.

ويأتي ذلك في وقت يصعد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال وقتل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على وقع حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.