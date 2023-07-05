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فيديو.. حادث سير "مأساوي" يوقع قتلى وجرحى في الجزائر

منذ 3 دقائق
حادث سير "مأساوي" يوقع قتلى وجرحى في الجزائر

حادث سير "مأساوي" يوقع قتلى وجرحى في الجزائر

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لقي ثمانية أشخاص حتفهم، صبيحة (الأربعاء 5-7-2023)، فيما أصيب 40 شخصا آخرا في مجزرة مرورية وقعت قبل محول حمام البيبان بولاية برج بوعريريج باتجاه العاصمة الجزائر.

واصطدمت الحافلة بالحاجز الحديدي الفولاذي الذي يفصل الطريق السريع، ما أدى الى مقتل 8 أشخاص واصابة 17 آخرين، حالة بعضهم وصفت بالخطيرة.

ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي نشروا مقطع فيديو يظهر تعرض الحافلة لأضرار كبيرة نتيجة الحادث.

وقال قائد مركز الإعلام وتنسيق المرور في قيادة الدرك الوطني المقدم خديم قويدرإن “الحادث المميت وقع في ساعات متأخرة من فجر الأربعاء”.

ولفت إلى أن “الحادث وقع على مستوى الطريق السيار شرق-غرب في شطره الرابط بين برج بوعريريج اتجاه الجزائر العاصمة”.

وفتحت السلطات الجزائرية تحقيقا في الحادث. وحذرت السلطات السائقين بضرورة التقيد بالقوانين والقيادة بحذر.

ويلقى المئات حتفهم في الجزائر سنويا بسبب حوادث السير في أرجاء البلاد.

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